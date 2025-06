'Gwada negativo', novo grupo sanguíneo identificado em mulher francesa

Uma francesa originária da ilha de Guadalupe foi identificada como a única conhecida portadora de um novo grupo sanguíneo, denominado "Gwada negativo", informou na sexta-feira um responsável do Instituto Francês de Sangue (EFS), confirmando uma informação da emissora France Inter.

Em 2011 foi detectado nesta paciente um "anticorpo muito particular e desconhecido", mas os meios técnicos da época não permitiam continuar as investigações, explicou Thierry Peyrard, farmacêutico e biólogo médico, responsável do EFS pela qualidade e segurança dos produtos sanguíneos.