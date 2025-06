Guterres chama ataque dos EUA ao Irã de 'escalada perigosa' e pede que evitem 'espiral do caos'

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que há risco crescente de o conflito entre Israel e Irã sair do controle, com "consequências catastróficas", após o envolvimento militar direto dos Estados Unidos. Guterres classificou como "escalada perigosa" o bombardeio americano contra instalações nucleares iranianas, realizado na noite deste sábado, dia 21.

"Estou profundamente alarmado com o uso da força pelos Estados Unidos contra o Irã hoje. Trata-se de uma escalada perigosa em uma região já em crise - e uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais", disse Guterres. "Há um risco crescente de que esse conflito saia rapidamente do controle, com consequências catastróficas para os civis, a região e o mundo."