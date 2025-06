Guterres alerta sobre 'intervenção militar adicional' no Oriente Médio

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta quarta-feira (18) sobre as "enormes consequências" que teria para o Oriente Médio "qualquer intervenção militar adicional" no conflito entre o Irã e Israel, em referência à entrada de outros países.

"Eu insisto veementemente que todos evitem qualquer nova internacionalização do conflito. Qualquer nova intervenção militar poderia ter enormes consequências, não apenas para os envolvidos, mas para toda a região e para a paz e segurança mundial em geral", afirmou em comunicado, no qual reiterou seu apelo ao cessar-fogo.

A diplomacia continua sendo a melhor e única forma de lidar com as preocupações relacionadas ao programa nuclear iraniano e com as "ameaças à paz e à segurança internacionais", disse.