Grupo paramilitar Wagner deixa o Mali e é substituído por outra organização russa

"Oficialmente, Wagner encerra sua presença no Mali. Mas o Africa Corps assume o comando", declarou neste domingo uma fonte diplomática do Sahel.

"O Kremlin continua mantendo o controle do jogo", acrescentou a mesma fonte. "A maior parte dos funcionários do Wagner no Mali, originária da Rússia, será reintegrada ao Africa Corps e permanecerá nas capitais regionais do norte e em Bamako".