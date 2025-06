Grupo de gaúchos espera há mais de 48 horas para deixar a Indonésia

Um grupo de 24 turistas gaúchos enfrenta problemas para deixar a Indonésia e retornar ao Brasil há quase três dias, após um período de viagens na região. Eles deveriam ter embarcado de volta na terça-feira (24), mas tiveram o voo cancelado e não foram realocados pela Qatar Airways desde então. Atualmente, o grupo está na ilha de Bali.

De acordo com a companhia aérea, a situação é resultado do fechamento temporário do espaço aéreo no Catar, devido ao conflito envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. Miguel José Haupenthal, um dos membros do grupo, afirma que a Qatar Airways não tem prestado apoio aos gaúchos.

— No momento que cancelam o voo, tem que dar assistência de hospedagem, transporte, alimentação e isso não aconteceu com a gente. A gente está completamente desamparado — disse em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (26).

Conforme Haupenthal, no dia do cancelamento do voo, a Qatar Airways disponibilizou apenas um e-mail para contato. Um funcionários escreveu o endereço em um papel e levantou para que os turistas tirassem fotos.

Sem retornos da companhia aérea, os turistas custeiam do próprio bolso todas as despesas com estadias, alimentação e deslocamentos na Indonésia. Haupenthal conta que o grupo já passou por três hotéis nos últimos dias:

— É muito complicado conseguir hotel também para um grupo de 24 pessoas. E hoje nós já estamos no terceiro hotel. Então, fica uma noite aqui, aí tem que procurar um outro.

Os gaúchos são moradores dos vales e Região Metropolitana e a viagem foi intermediada pela agência Reisenthal Turismo, localizada em Maratá, da qual Haupenthal é proprietário. A expectativa é que eles sejam realocados em voos a partir desta sexta-feira (27).

— Nós tínhamos passagens para retornar ao Brasil no dia 24, pela Qatar, e até este momento, ninguém nos dá alguma explicação, ninguém dá um suporte para a gente. E o meu marido tem uma doença de hemodiálise e a medicação dele terminou hoje (quinta-feira). Então, nós não sabemos o que fazer — relata a advogada Raquel Schneider, esposa de Haupenthal.

Até a atualização mais recente deste texto, a Qatar Airways não havia retornado o contato da reportagem. O espaço segue aberto.