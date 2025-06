Grossi, da AIEA, propõe encontro 'em breve' com ministro iraniano e pede 'cooperação'

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, disse que escreveu ao ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, para propor que eles se encontrem "em breve" e pediu "cooperação", após um cessar-fogo entre Irã e Israel entrar em vigor.

"Recebo com satisfação os anúncios sobre a situação do Irã", disse Grossi na rede social X, nesta terça-feira (24). "Retomar a cooperação com a AIEA é fundamental...para chegar a uma solução diplomática para a controvérsia de longa data sobre o programa nuclear" de Teerã, acrescentou.