Greta Thunberg e ator de 'Game of Thrones' embarcam rumo à Gaza para protestos contra Israel

A ativista climática Greta Thunberg e outros 11 ativistas partiram no domingo, 1º, à tarde para Gaza num navio com o objetivo de "quebrar o cerco de Israel" ao território devastado, segundo os organizadores. O veleiro Madleen - operado pelo grupo ativista Freedom Flotilla Coalition - partiu do porto siciliano de Catânia, no sul da Itália.