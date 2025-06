Grécia anuncia novo ministro das Migrações

Thanos Plevris, ex-ministro da Saúde e ex-membro do partido de extrema direita grego LAOS, substituirá Makis Voridis, anunciou o porta-voz do governo, Pavlos Marinakis.

Três vice-ministros também renunciaram e serão substituídos. As cerimônias de posse estão programadas para segunda-feira.

A desistência de Voridis ocorreu uma semana depois que a Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) enviou um dossiê ao Parlamento de Atenas para investigar o suposto envolvimento de dois ex-ministros do governo do premiê grego Kyriakos Mitsotakis no desvio de fundos da União Europeia.