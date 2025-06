Grande manifestação em Madri contra o governo de Pedro Sánchez

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Madri neste domingo (8) para protestar contra o governo do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, acusando-o de corrupção.

Os manifestantes, muitos deles com bandeiras espanholas, reuniram-se na Plaza de España, no centro da capital, e gritaram "Pedro Sánchez, renuncie".

A manifestação foi convocada pelo principal partido de oposição, o Partido Popular (direita), após o vazamento de áudios nos quais uma integrante do Partido Socialista, Leire Díez, é supostamente ouvida liderando uma campanha de difamação contra uma unidade policial que investiga acusações de corrupção envolvendo a esposa, o irmão e o ex-braço direito de Sánchez.

Díez, que acaba de solicitar sua saída do Partido Socialista, rejeitou as acusações e disse aos repórteres na quarta-feira que estava fazendo pesquisa para um livro e não estava trabalhando em nome do partido ou de Sánchez.