Governo Trump revoga proteção para abortos de emergência determinada por Biden

Manifestação a favor do aborto em junho do último ano, nos Estados Unidos.

O memorando apresentado durante o governo Biden exigia que os hospitais realizassem abortos de emergência quando a saúde da mulher estivesse em risco , inclusive em Estados com restrições ao procedimento. As recomendações foram publicadas em julho de 2022, após a Suprema Corte revogar o direito ao aborto a nível federal.

As diretrizes anteriores pretendiam manter algumas proteções para o direito ao aborto com uma interpretação da Lei de Tratamento Médico de Emergência e do Parto, de 1986. A lei "proporciona direitos a qualquer indivíduo que chegue à unidade de emergência de um hospital e solicite exame ou tratamento", segundo o memorando.

Apesar da revogação do trecho do documento sobre as proteções ao aborto, a lei geral que mantém o direito de qualquer pessoa a receber serviços médicos de emergência permanece em vigor. "Os pacientes, incluindo as pessoas grávidas, têm os plenos direitos e proteções estabelecidos por esta lei federal", conclui o memorando divulgado na terça-feira.