Governo do Panamá suspende liberdade de movimento em Bocas del Toro

Até a semana passada, funcionários da empresa americana Chiquita Brands lideravam os protestos contra uma reforma do sistema de pensões que cortou alguns dos seus benefícios. Uma lei acabou restituindo os benefícios específicos dos trabalhadores, com a condição de que eles liberassem as estradas, mas outros grupos mantêm os protestos e exigem a revogação da nova lei das pensões.

As manifestações causaram prejuízos milionários e desabastecimento na província turística. Com a suspensão das garantias, ficam proibidas "as reuniões e demais temas que alterem a ordem pública. As pessoas podem ir do trabalho para casa sem nenhum problema", ressaltou o ministro da Segurança, Frank Ábrego.