Glastonbury abre as portas em ano marcado por controvérsia envolvendo grupo de rap

Uma multidão entusiasmada, equipada com mochilas e barracas, invadiu a Worthy Farm, a fazenda em Somerset (sudoeste da Inglaterra) onde o evento está sendo realizado até a noite de domingo.

Os headliners subirão ao palco a partir de sexta-feira, com ídolos pop das gerações mais jovens, como Olivia Rodrigo e Charli XCX, mas também veteranos como Neil Young e Rod Stewart, que anunciou que será acompanhado por Ronnie Wood, com o qual integrou a banda Faces e membro dos Rolling Stones há várias décadas.

Alanis Morissette, The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear e Raye também estão entre os grandes nomes desta edição.

Mas os holofotes da imprensa estão voltados para o Kneecap, um trio de rappers de Belfast que se apresentará no sábado.

Um dos membros do grupo enfrenta processos judiciais após ter sido acusado de exibir uma bandeira do Hezbollah, movimento islamista classificado como organização terrorista pelo Reino Unido, durante um show.

Sua presença gerou críticas da classe política, incluindo a do primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, que afirmou que a presença do grupo no evento é "inapropriada".