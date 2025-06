General da Guarda Revolucionária do Irã aparece em protesto após ser dado como morto em ataque israelense

Homem estava em meio à multidão usando roupas pretas e chapéu da mesma cor. Redes sociais / Reprodução

Um vídeo mostrando Esmail Qaani, um dos líderes da Guarda Revolucionário do Irã — dado como morto por Israel após um ataque — circula nas redes sociais nesta terça-feira (24). Ele estaria participando de um ato de celebração, nas ruas de Teerã, pelo fim da guerra de 12 dias entre os países, conforme o jornal O Globo.

A notícia de que Qaani teria morrido, assim como outros integrantes da grupo militar iraniano, foi divulgada por autoridades israelenses após um dos primeiros bombardeios de Israel contra Irã. A informação, no entanto, não se confirmou.

O comando da Força Quds, responsável por coordenar ações da Guarda Revolucionária, passou para Esmail Qaani em 2020, após a morte do general Qassem Soleimani, em janeiro daquele ano, em um ataque dos Estados Unidos.

Até o momento, entre as mortes confirmadas da cúpula militar iraniana estão as de Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária; e Amir Ali Hajizadeh, chefe da divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária, ainda conforme o jornal O Globo.

Fim do conflito

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, anunciou nesta terça-feira (24) o "fim da guerra de 12 dias imposta por Israel", em uma mensagem à nação divulgada pela Agência de Notícias da República Islâmica do Irã (Irna).

"Hoje, após a heroica resistência de nossa grande nação (...) assistimos ao estabelecimento de uma trégua e ao fim desta guerra de 12 dias imposta" por Israel, declarou Pezeshkian.

Cessar-fogo

O cessar-fogo entre Israel e Irã foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de segunda-feira (23) e entrou em vigor na madrugada desta terça (24).

"Foi totalmente acordado por e entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total (...) por 12 horas momento em que a guerra será considerada finalizada", escreveu o presidente americano.

Violações

Ainda nesta terça-feira, Donald Trump, disse que tanto Israel quanto Irã violaram o cessar-fogo. A declaração foi dada enquanto o republicano se preparava para embarcar para a cúpula da Otan, em Haia.

— Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel. Israel tem de se acalmar, tenho de fazer Israel se acalmar — declarou Donald Trump.

Horas depois do anúncio de cessar-fogo, Irã e Israel trocaram acusações sobre violações do acordo. O exército israelense afirmou que identificou um míssil lançado pelo Irã nesta terça-feira (24).

O ministro da Defesa do país, Israel Katz, disse que ordenou que o exército "respondesse energicamente à violação do cessar-fogo pelo Irã".

O exército do Irã, por sua vez, acusou Israel de ter executado ataques em território iraniano durante a manhã.

Na mesma nota em que garantiu se abster de novos ataques, o governo de Israel confirmou que houve um atentado a Teerã às 3h (horário local), mas explicou que o cessar-fogo havia sido definido para as 7h (horário local).

A nota ainda afirma que, às 7h06min (horário local), o Irã lançou um míssil contra território israelense.

O início do conflito

No dia 13 de junho, Israel realizou um ataque contra o Irã. Explosões foram ouvidas nos arredores de Teerã, capital iraniana. Após o ataque, a imprensa iraniana confirmou que o chefe da Guarda Revolucionária local, Hossein Salami, morreu. As forças armadas do país prometeram "uma resposta forte".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque foi realizado em um momento "decisivo" na história do país. Ele se manifestou em pronunciamento gravado com antecedência e divulgado pouco após os ataques.

Desde então, ataques foram registrados em Israel, no Irã e mais recentemente, na segunda-feira (23), no Catar, em uma base militar dos EUA.