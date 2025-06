GBU-57, a bomba antibunker que os EUA lançaram no Irã

Para atacar o programa nuclear do Irã, os Estados Unidos usaram pela primeira vez uma potente bomba antibunker, a única capaz de destruir instalações a grandes profundidades.

O que torna esta bomba americana única é sua capacidade de penetrar na rocha e no concreto.

Diferente de muitos mísseis ou bombas que detonam sua carga no impacto, essas ogivas antibunker primeiro buscam perfurar o solo e só explodem quando alcançam a instalação subterrânea.

Essas armas são projetadas "com uma carcaça de aço reforçado muito espessa" para ajudar a "penetrar nessas camadas de rocha", explicou à AFP Masao Dahlgren, especialista em armas do centro de pesquisa CSIS em Washington.

Sua eficácia também reside em seu detonador, que não é ativado no impacto, mas que "detecta quando a bomba atinge uma cavidade aberta" e "detona ao entrar no bunker", explica Dahlgren.

O design desta bomba foi iniciado no começo da década de 2000. Em 2009, foi realizado um pedido de 20 unidades à Boeing.

"Somente os Estados Unidos têm a capacidade convencional" para destruir uma instalação desse tipo, afirmou à AFP antes do ataque Mark Schwartz, general americano que serviu no Oriente Médio e agora é especialista do centro de estudos Rand Corporation.