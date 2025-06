G7 lança plano para ampliar uso de IA e mira inclusão de países em desenvolvimento

O G7 anunciou, nesta terça-feira, 17, uma série de medidas para ampliar o uso de inteligência artificial (IA) entre governos e empresas, com foco em segurança, inclusão e eficiência energética.

Em comunicado conjunto, os líderes do grupo afirmaram que a IA pode "impulsionar a prosperidade, beneficiar as sociedades e enfrentar desafios globais urgentes", mas reconheceram os riscos relacionados à tecnologia, como impactos no mercado de trabalho e pressão sobre sistemas de energia.