G7 condena repressão transnacional e uso indevido de ferramentas cibernéticas de vigilância

Em comunicado divulgado após reunião de cúpula realizada no Canadá, encerrada nesta terça-feira, os líderes do G7 manifestaram preocupação sobre os crescentes relatos de repressão transnacional, avaliando que essa conduta compromete a segurança nacional, a soberania do Estado, a segurança e os direitos humanos das vítimas e os princípios do direito internacional.