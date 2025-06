Furacão Erick avança para categoria 3 e ameaça costa sul do México com ventos destrutivos

O furacão Erick intensificou-se rapidamente para a categoria 3, ameaçando a costa sul do México com ventos destrutivos e chuvas intensas, informou o Centro de Furacões dos EUA na noite da quarta-feira, 18.

O centro, com sede em Miami, alertou que Erick tem ventos máximos sustentados de 195 quilômetros por hora após horas de rápida intensificação, fortalecendo-se de uma tempestade de categoria 1 no início do dia.

O ciclone está no leste do Pacífico, cerca de 90 quilômetros ao sudoeste de Puerto Angel, no México.

Também está a cerca de 260 quilômetros a sudeste de Punta Maldonado e se movendo para noroeste a 15 quilômetros por hora, segundo o último aviso do centro de furacões. Fonte: Associated Press.