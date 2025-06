Fred Smith, gênio por trás da FedEx e pioneiro das entregas rápidas, morre aos 80 anos

Frederick W. Smith, fundador da empresa de entregas rápidas FedEx, morreu aos 80 anos no sábado (21), em Memphis, Estados Unidos. A morte foi confirmada pela empresa, que tem sede na cidade, conforme o New York Times .

Fred Smith foi responsável por transformar o setor de entregas com o modelo de envio expresso porta a porta . Ele fundou a empresa FedEx em 1973, após idealizar o modelo de negócio ainda como estudante de Yale, em 1965. Ele acreditava que a economia, cada vez mais automatizada, exigiria entregas rápidas e confiáveis de pequenos pacotes — ideia pela qual recebeu nota C na universidade.

Hoje, a FedEx emprega mais de 500 mil pessoas, opera a maior frota de aviões de carga do mundo e entrega cerca de 16 milhões de pacotes por dia em 220 países e territórios . A empresa também popularizou o sistema de distribuição por hub, com centralização em Memphis, e tornou seu nome sinônimo de envio rápido.

Trajetória

Nascido em 1944, Frederick foi piloto dos fuzileiros navais e veterano da Guerra do Vietnã . Além disso, se destacou pelo poder de influência em Washington. Foi próximo de presidentes como George W. Bush e Bill Clinton , e cedeu aviões da empresa para ações do governo, como transporte de insumos na pandemia de covid-19.

Sua trajetória teve momentos polêmicos. No início da FedEx, enfrentou processos judiciais, um indiciamento por fraude (do qual foi absolvido) e um atropelamento com fuga do local (caso encerrado). Ele também foi criticado por usar recursos do fundo fiduciário do pai na empresa, o que gerou disputas familiares.