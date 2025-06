França proíbe fumar em praias e parques

A nova norma, destinada a proteger as crianças, não inclui terraços de cafeterias e restaurantes, e tampouco se aplica ao cigarro eletrônico.

Prometida pelo governo no fim de 2023 e anunciada ao final de maio, esta medida será adotada a partir do domingo, em particular nas praias "durante a temporada" de banho, quando muitos turistas estrangeiros visitam o país, nos parques e jardins públicos, e nas "áreas destinadas à espera de viajantes" nos transportes.