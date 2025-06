França planeja lançar 'iniciativa' europeia para interromper conflito entre Israel e Irã

A França e outros países europeus planejam apresentar uma solução negociada para o conflito entre Israel e Irã, informou nesta quarta-feira (18) o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron.

Durante reunião do Conselho de Segurança Nacional da França, Macron pediu ao chanceler Jean-Noël Barrot que elabore, nos próximos dias, "uma iniciativa, com os aliados europeus mais próximos, para propor uma solução negociada exigente, para pôr fim ao conflito", indicou o Palácio do Eliseu, sem fornecer mais detalhes.