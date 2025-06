França e Argentina assinam acordo sobre minerais críticos

França e Argentina assinaram nesta sexta-feira um acordo sobre minerais críticos, como o lítio, com o objetivo de promover o financiamento e os investimentos nesse setor estratégico, essencial para a transição energética.

Além de possuir a terceira maior reserva de lítio do mundo, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a Argentina foi classificada como quarto maior produtor mundial desse metal em 2023, atrás de Austrália, Chile e China.

Juntamente com Bolívia e Chile, a Argentina faz parte do "triângulo do lítio", uma área que poderia conter mais da metade das reservas mundiais desse metal, segundo especialistas.