França deve evitar ser 'agressiva' em acordo UE-Mercosul, diz presidente da Apex

A França deve evitar ser "agressiva" em sua estratégica para impedir a adoção do tratado comercial entre União Europeia e Mercosul, declarou o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) nesta sexta-feira (6).

A Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, chegou a um acordo comercial em dezembro com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, mas a França, pressionada por seus agricultores, lidera um grupo de países para bloquear sua futura assinatura.

"A França não pode fazer também do seu posicionamento uma ação relação agressiva em relação aos outros países", afirmou à AFP Jorge Viana, à margem do fórum econômico entre ambos os países durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Paris.