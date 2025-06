França bloqueia acesso a estandes de Israel em feira aeroespacial

O governo francês ordenou o bloqueio do acesso aos estandes de cinco fabricantes israelenses de armamentos que exibem "armas ofensivas" durante uma importante feira aeroespacial ao norte de Paris, informaram várias fontes nesta segunda-feira.

A abertura da atual edição do Salão Internacional de Aeronáutica e Espaço de Paris-Le Bourget acontece em um momento de pressão sobre Israel para que interrompa os bombardeios na Faixa de Gaza.

"As empresas israelenses assinaram contratos com os organizadores, pagaram (...) É como criar um gueto israelense", denunciou o presidente israelense, Isaac Herzog, ao canal francês LCI.

Segundo uma fonte francesa que acompanha o caso, os estandes foram fechados porque exibiam armas, como as que podem ser utilizadas em Gaza, em violação ao acordo assinado com as autoridades israelenses.