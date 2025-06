Fotos capturam o momento em que policial atira em homem durante protestos no Quênia

Um fotógrafo da Associated Press capturou o momento em que um policial atirou na cabeça de um civil à queima-roupa na terça-feira, 17, durante o mais recente protesto contra a brutalidade policial no Quênia.

As fotos mostram policiais pulando de um veículo, com armas. Um policial usando máscara dispara sua arma na direção dos manifestantes, que estão fora do enquadramento da foto. O mesmo policial e um colega correm até o vendedor ambulante. Não está claro por que eles se aproximaram dele, com armas em punho, ou o que foi dito.