Fotógrafo de Gaza Motaz Azaiza, estrela nas redes por contar a guerra

"Queria que me conhecessem sem o genocídio", afirma Azaiza, aclamado por centenas de pessoas em uma igreja na Filadélfia, Estados Unidos, que pagaram 60 dólares (332 reais) para vê-lo e até 1.000 dólares (5.500 reais) para tirar uma foto com ele durante um evento beneficente.

Originário de Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, publicava fotos de sua vida cotidiana e acabara de assinar um contrato com a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) para gerenciar seu conteúdo online.

Após 108 dias de guerra, Azaiza conseguiu sair de Gaza através do Egito e se tornou uma espécie de embaixador do território, convidado por diplomatas e ONGs para contar o dia a dia dos palestinos sob os bombardeios constantes de Israel.

Ao chegar aos 5.000 dólares (27 mil reais), cinco mãos se levantam. Depois, outras oferecem 2.000 (11 mil reais) e 1.000 dólares (5.500 reais), incluindo as de Nabeel Sarwar, que acredita que as fotos de Azaiza ajudam a "humanizar" Gaza.

"Quando você olha as fotos, quando vê uma criança, você se conecta com ela, com a poeira em seu rosto, a fome, a tristeza; essas são as fotos que me permitiram compreender a verdadeira tragédia de Gaza", diz esse residente da Filadélfia.