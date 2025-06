Forças de defesa de Israel identificam mísseis lançados do Irã e operam para interceptar ameaça

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam que identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense e que os sistemas defensivos estão operando para interceptar a ameaça, em mensagem enviada pelo Telegram, há pouco.

De acordo com as informações oficiais enviadas, enquanto o setor de defesa opera para interceptar os mísseis lançados, a Força Aérea israelense ataca alvos militares em Teerã. "A Força Aérea está operando para interceptar e atacar onde necessário para eliminar a ameaça", acrescenta.

A IDF cita que sirenes soaram em várias áreas de Israel após a identificação de mísseis iranianos lançados e ressalta que o público é solicitado a seguir as instruções do Comando da Frente Interna. "Ao receber um alerta, o público é instruído a entrar em um espaço protegido e permanecer lá até novo aviso", informa o texto. "Sair do espaço protegido só é permitido mediante ordem expressa."