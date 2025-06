Forças de Defesa de Israel dizem ter atingido centro de produção de urânio em Teerã

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram nesta quarta-feira, 18, ter atingido uma unidade de produção de centrífugas para enriquecer urânio e diversas instalações de fabricação de armas na região de Teerã. Os alvos são "elementos-chave dos programas de armas nucelares e de mísseis do Irã", segundo a IDF. Além da unidade para produção de centrífugas, teriam sido atingidas instalações de fabricação de peças para mísseis. A IDF informou que o ataque contou com mais de 50 caças da Força Aérea Israelense.