Família de Juliana Marins solicita nova autópsia à Justiça brasileira

Laudo da autópsia na Indonésia diverge do que contou o médico legista responsável pelo exame do corpo de Juliana Marins. Instagram / Reprodução

A família de Juliana Marins encaminhou à Justiça um pedido para que o corpo da brasileira passe por uma nova autópsia, agora realizada no Brasil. A publicitária foi encontrada morta na terça-feira (24), quatro dias após cair em uma trilha na Indonésia.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (30) por meio do perfil no Instagram @resgatejulianamarins, abastecido pela família da jovem. "Acreditamos no Judiciário Federal brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas", diz trecho do texto.

Conforme Mariana Marins, irmã de Juliana, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da prefeitura de Niterói auxiliou no processo. O pedido para a realização de nova autópsia foi encaminhado pela Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro (DPU-RJ).

A prefeitura de Niterói assumiu os custos do translado do corpo de Juliana da Indonésia para o Brasil, com repasse de R$ 55 mil à família da publicitária. Na quarta-feira (25), a família da jovem se encontrou com o prefeito do município fluminense, Rodrigo Neves.

Autópsia na Indonésia

O laudo divulgado pelo governo da Indonésia aponta que Juliana morreu devido a um trauma contundente que resultou em danos em órgãos internos e hemorragia. O documento, que veio à tona na sexta-feira (27), indica que a brasileira morreu cerca de 20 minutos após sofrer os ferimentos, o que sugere que ela tenha sofrido uma segunda queda, já que foi gravada por um drone se movimentando em 23 de junho (segunda passada).

Segundo o médico legista responsável pela autópsia, a brasileira sobreviveu até poucas horas antes do resgate. Esta informação contraria o que foi noticiado anteriormente, com a morte de Juliana constatada por socorristas na terça-feira.

Quem era Juliana Marins

Natural de Niterói (RJ), Juliana Marins tinha 26 anos e era formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em seu perfil no Instagram, costumava compartilhar registros de viagens e praticando pole dance. Ela havia embarcado para um mochilão pela Ásia em fevereiro.

Em quatro meses de viagem, antes de chegar à Indonésia, a jovem visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. Há cerca de três semanas, ela relatou que teve crises de ansiedade e afirmou nunca ter se sentido tão viva quanto durante a viagem: