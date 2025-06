Faixa de Gaza: ONU vai votar resolução que prevê trégua e libertação de reféns

A resolução foi elaborada pela Espanha e "condena veementemente o uso da fome de civis como método de guerra". Estima-se que 2 milhões de palestinos estão em risco de passar fome no território se Israel mantiver o bloqueio à entrada de ajuda.

A resolução da Espanha deve ser aprovada por ampla maioria dos 193 membros da Assembleia Geral. Ao contrário do Conselho de Segurança, porém, as resoluções da Assembleia Geral não têm força jurídica. Fonte: Asssociated Press.

