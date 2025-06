Experiência imersiva: a nova aposta para atrair o público de volta aos cinemas nos EUA

Esta é a aposta do teatro Cosm, em Los Angeles, que com seu formato singular lança este mês uma versão em "realidade compartilhada" de "Matrix", o cultuado filme de 1999 que virou um sucesso de bilheteria.

Enquanto os cinemas, fragilizados pelo domínio do streaming, buscam estratégias para recuperar a audiência, o Cosm "tenta criar uma experiência nova e viciante", disse Jeb Terry, presidente e diretor-executivo do empreendimento.

"Por isso, as luzes, a escala, o serviço", explicou em uma conversa após a projeção do filme para a imprensa. "Acredito que este é o verdadeiro caminho a seguir".

A empresa trabalha com projeções artísticas como "O", do Cirque du Soleil, e eventos esportivos, com câmeras posicionadas no local para colocar o espectador dentro da quadra.