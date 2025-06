A entrada das tropas russas na região de Dnipropetrovsk pela primeira vez, uma informação não confirmada por Kiev, representa um novo revés para as forças ucranianas, que enfrentam dificuldades há vários meses na linha de frente devido à falta de homens e armas.

"As unidades da 90ª divisão blindada (...) alcançaram a fronteira oeste da República Popular de Donetsk e continuam sua ofensiva no território da região de Dnipropetrovsk", anunciou o Exército no Telegram, recorrendo ao nome que Moscou utiliza para a região de Donetsk, que suas forças controlam em grande medida.