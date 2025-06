Exército colombiano liberta 57 militares retidos em área da guerrilha

O Exército e a polícia da Colômbia libertaram, nesta segunda-feira (23), 57 militares retidos desde o fim de semana por moradores de uma região no sudoeste do país dominada por guerrilheiros e capturaram "supostos sequestradores", anunciaram as autoridades.

Os militares foram sequestrados no domingo por moradores de dois povoados do departamento de Cauca que vivem do cultivo da folha de coca. Um primeiro pelotão foi pego no sábado, enquanto realizava uma operação no município de El Tambo, enquanto outro grupo foi cercado no domingo quando se dirigia ao povoado vizinho de El Plateado.