Ex-parceira de "Diddy" Combs diz que ele a obrigava a participar de orgias

Uma ex-companheira de Sean "Diddy" Combs declarou, nesta quinta-feira (5), no julgamento do magnata da música que caiu em desgraça, que ele a obrigava a participar de encontros sexuais com terceiros, em um testemunho fundamental para sustentar as acusações da promotoria.

O depoimento da mulher, identificada como "Jane", atribuído às testemunhas anônimas e que pode se estender por vários dias, corrobora o modus operandi do rapper de 55 anos descrito por outra ex-parceira de Combs, Casandra "Cassie" Ventura, no início do julgamento.

Tanto Jane quanto Ventura são testemunhas-chave no julgamento de Diddy Combs, acusado de associação criminosa e tráfico sexual, acusações que, caso seja declarado culpado, podem fazê-lo passar o resto de seus dias na prisão.

O depoimento de Jane foi precedido por uma advertência do juiz Arun Subramanian ao fundador da gravadora Bad Boy Records, ameaçando expulsá-lo da sala após ele ter feito contato visual com membros do júri - um "comportamento totalmente inaceitável" que "não pode se repetir", alertou o magistrado.

As comunicações de qualquer tipo entre o acusado e o júri estão estritamente proibidas.

Jane contou ao júri que, após vários meses de um relacionamento apaixonado com o acusado, ele começou a falar sobre suas fantasias de vê-la tendo relações sexuais com outros homens.

Inicialmente, aceitou para agradá-lo, o que abriu uma "porta que não conseguia mais fechar", tornando-se uma prática habitual no relacionamento, que durou até setembro de 2024, quando ele foi detido, contou.

A descrição do que ela chamou de "noites de hotel" - nas quais Combs, segundo ela, organizava toda a encenação: lingerie provocante, luz ambiente vermelha, consumo de drogas e muito óleo para bebês - coincide exatamente com o relato de Cassie sobre os chamados "freak-offs", ou orgias.

O rapper a ajudava financeiramente para compensar a falta de renda durante esses períodos, contou. "Meu sentimento de obrigação começou a surgir pelo fato de que meu parceiro pagava meu aluguel", disse.

A promotoria acusa Combs de liderar uma organização criminosa composta por funcionários de alto escalão e seguranças, que impunham sua vontade por meio de atos ilícitos, incluindo sequestros, subornos e incêndios criminosos.

Além de Ventura e Jane, entre as testemunhas estão ex-funcionários da gravadora do rapper, que o ajudavam a impor sua autoridade e silenciar as vítimas.

O depoimento de Jane continuará na sexta-feira. O julgamento deve durar pelo menos mais um mês.