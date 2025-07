Ex-número três do Partido Socialista, suspeito de corrupção, foi colocado em prisão provisória na Espanha

O ex-número três do Partido Socialista (PSOE) do presidente de Governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi detido preventivamente nesta segunda-feira (30), como parte de uma investigação de corrupção, informaram fontes judiciais.

"O juiz do Tribunal Supremo ordenou a prisão incondicional e sem direito a fiança do ex-secretário de Organização do PSOE, Santos Cerdán", suspeito de pertencer a uma "organização criminosa, suborno e lavagem de dinheiro", disseram as fontes à AFP.