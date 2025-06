Ex-advogada de 'El Chapo' deve assumir como juíza eleita no México

Uma ex-advogada do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán conquistou votos suficientes para liderar um tribunal criminal de uma cidade mexicana na fronteira com os Estados Unidos, segundo os resultados finais de uma eleição judicial inédita, divulgados nesta terça-feira (17).

Com participação muito baixa, os mexicanos elegeram em 1º de junho todos os seus juízes em uma votação sem precedentes no mundo, que gerou dúvidas sobre a independência do Judiciário em relação aos partidos políticos e ao crime organizado.