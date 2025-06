Europeus instam Irã a continuar as negociações com EUA sobre seu programa nuclear

Alemanha, França e o Reino Unido instaram o Irã nesta sexta-feira (20) a "continuar suas conversas com os Estados Unidos" sobre seu programa nuclear, durante um encontro em Genebra com o chanceler iraniano.

"A boa notícia hoje é que saímos da sala com a impressão de que o lado iraniano está disposto a continuar as negociações sobre todas as questões importantes", disse o chanceler alemão, Johann Wadephul, em um comunicado, juntamente com seus colegas europeus.