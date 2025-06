EUA tem nova contração da atividade industrial em maio; tarifas preocupam

A atividade industrial contraiu novamente em maio nos Estados Unidos, segundo o índice ISM divulgado nesta segunda-feira (2), que mostra que os fabricantes estão gastando muito tempo lidando com as novas tarifas.

O dado está alinhado com as expectativas dos analistas, segundo o consenso compilado pela MarketWatch.

"As empresas pesquisadas ainda estão ajustando seus cronogramas de produção para baixo devido à incerteza econômica", acrescentou.

As empresas ouvidas na pesquisa do ISM citam amplamente as tarifas como obstáculos.