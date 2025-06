EUA: senadores propõem proibição da propaganda de medicamentos para os consumidores

O projeto de lei vem depois de repetidos apelos do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., para acabar com a propaganda de medicamentos prescritos. Kennedy Jr. disse, enquanto concorria à presidência, que emitiria uma ordem executiva expulsando os comerciais farmacêuticos da televisão.

A proibição seria um obstáculo adicional para o setor de publicidade, já nervoso com os efeitos das tarifas do presidente americano, Donald Trump. As marcas de medicamentos prescritos foram responsáveis por 24,4% dos minutos de anúncios nos noticiários noturnos da ABC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC e NBC deste ano até maio, de acordo com dados da iSpot.