EUA sanciona o Sudão pelo suposto uso de armas químicas

O Sudão está mergulhado, desde abril de 2023, em uma violenta disputa de poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do exército, e seu antigo subordinado, Mohamed Hamdan Daglo, líder das Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar.

Em janeiro, o jornal The New York Times noticiou que o exército sudanês havia usado armas químicas em pelo menos duas ocasiões em sua luta contra as FAR.