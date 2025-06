EUA sanciona 4 juízas do TPI e considera suas ações 'ilegítimas'

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (5) sanções contra quatro juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) por um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, entre outras coisas, o que aumenta a pressão sobre essa corte com sede em Haia, nos Países Baixos.

O governo do presidente Donald Trump proibirá as quatro juízas de entrarem nos Estados Unidos e congelará seus bens ou ativos no país.

"Os Estados Unidos tomarão todas as medidas que considerem necessárias para proteger nossa soberania, a de Israel e a de qualquer outro aliado americano das ações ilegítimas do TPI", afirma o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

As outras duas magistradas, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, do Peru, e Solomy Balungi Bossa, de Uganda, fizeram parte do processo que levou à autorização de uma investigação sobre militares americanos acusados de cometer crimes de guerra durante a guerra do Afeganistão.