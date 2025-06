EUA retiram aviões de guerra de base no Catar

Dezenas de aviões militares dos Estados Unidos foram retirados da pista de uma das maiores bases americanas no Oriente Médio, segundo imagens de satélite.

Entre os dias 5 e 19 de junho, a base americana de Al Udeid, no Catar, ficou praticamente vazia de aeronaves visíveis, segundo imagens da Planet Labs PBC analisadas pela AFP.

Além disso, "como medida de precaução e diante das hostilidades regionais em curso", os Estados Unidos "recomendaram ao pessoal que se mantenha especialmente em alerta" e "restringiram temporariamente" o acesso à base de Al Udeid, segundo uma nota publicada nesta quinta-feira (19) no site da embaixada no Catar.

Essas decisões ocorrem no momento em que se espera que o presidente americano decida, nas próximas duas semanas, segundo a Casa Branca, se o exército vai intervir junto a Israel contra o Irã.

Dada sua "proximidade com o Irã" - a menos de 300 quilômetros da costa - a base de Al Udeid, suas aeronaves, tropas e instalações "seria extremamente vulnerável", confirmou à AFP Mark Schwartz, general americano reformado que serviu no Oriente Médio e atualmente atua como especialista no centro de estudos Rand Corporation.