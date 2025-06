EUA envia terceiro porta-aviões para região próxima ao Oriente Médio

O porta-aviões USS Gerald R. Ford partirá em direção à Europa na próxima semana, anunciou um funcionário da Marinha dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20), e se tornará o terceiro porta-aviões americano mais próximo do Oriente Médio, onde Israel e Irã trocam ataques diários pelo oitavo dia consecutivo.

"O porta-aviões Gerald Ford partirá de Norfolk (Virgínia) na manhã de 24 de junho para uma implantação regularmente programada na área de responsabilidade do Comando Europeu dos Estados Unidos", disse o funcionário.

Desde o início do ano, o grupo de ataque do porta-aviões americano Carl Vinson participa no Oriente Médio em uma campanha contra os rebeldes huthis iemenitas apoiados pelo Irã.