EUA e Irã negociam trégua; Trump decide sobre ataques em 2 semanas

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, conversaram por telefone várias vezes desde o início dos ataques de Israel, segundo a agência Reuters. A negociação direta, incomum entre os dois países, explicaria as declarações de Donald Trump nesta quinta-feira, 19. O presidente americano disse que decidirá se entra na guerra "nas próximas duas semanas".

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou que Witkoff está em contato com autoridades iranianas, sem dar detalhes. O Irã abandonou as negociações com os EUA sobre seu programa nuclear depois que Israel iniciou seus ataques, na semana passada.