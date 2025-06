EUA e China dizem ter alcançado acordo inicial sobre comércio

AFP PHOTO / US Treasury Department / HANDOUT

"Ambos os lados chegaram a um acordo em princípio sobre uma estrutura geral (...) e apresentarão essa estrutura geral aos seus respectivos líderes", disse o vice-ministro do Comércio da China, Li Chenggang.

Na sexta-feira (6), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , havia anunciado que as negociações ocorreriam nesta semana.

"Corrigir o curso do grande navio das relações sino-americanas exige que o guiemos bem e definamos a direção, especialmente para eliminar todos os tipos de interferência e até mesmo destruição, o que é particularmente importante", disse Xi a Trump, segundo a agência estatal Xinhua.

O país asiático, tido como o principal rival econômico de Washington, mas também um parceiro comercial essencial, foi crítico da política tarifária de Donald Trump, que, segundo um porta-voz do ministério do comércio, expôs a "natureza chantagista dos Estados Unidos" .

Guerra tarifária

A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando Trump adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália.

Desde o início do ano, as taxas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%.