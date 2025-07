EUA deve descartar novos bombardeios contra o Irã para que negociações sejam retomadas, diz vice-ministro

As conversas entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear não podem ser retomadas, exceto se Washington descartar lançar novos bombardeios, declarou o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano à rede BBC.

Majid Tajt-Ravanchi afirmou no domingo à emissora britânica que os Estados Unidos indicaram sua disposição de voltar à mesa de negociações, uma semana após lançar um bombardeio contra as instalações nucleares iranianas em 21 de junho.

"Não há nenhuma data acordada, não concordamos com um formato", disse Tajt-Ravanchi.

Os dois países estavam em negociações sobre o programa nuclear iraniano quando Israel lançou, em 13 de junho, uma campanha de bombardeios contra instalações nucleares e infraestruturas militares no Irã, uma ofensiva na qual os Estados Unidos participaram em um ataque contra as instalações nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan.

O Irã foi informado de que os Estados Unidos não queriam uma "mudança de regime" e, portanto, um ataque contra o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.

O vice-ministro reiterou a posição do Irã de que deve conservar sua capacidade de enriquecer urânio.

Segundo a agência de supervisão nuclear da ONU, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o Irã é o único Estado sem armas nucleares que enriquece urânio a um nível alto (60%), muito acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo internacional de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, durante o primeiro mandato de Trump.