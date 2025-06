EUA dá início aos voos de evacuação de Israel

O diplomata Mike Huckabee escreveu na rede social X que Washington está dando ajuda a cidadãos e pessoas com residência permanente nos Estados Unidos que vivem em Israel ou na Cisjordânia.

Dois voos foram fretados de Tel Aviv com destino a Atenas, a capital da Grécia, com cerca de 70 pessoas a bordo, detalhou um funcionário do Departamento de Estado.