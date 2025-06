EUA: cidadãos americanos no Iraque devem evitar locais com estrangeiros e aglomerações

A embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, capital do Iraque, publicou um aviso para que os cidadãos americanos que vivem na região evitem locais frequentados por estrangeiros e aglomerações.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.