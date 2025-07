EUA anuncia que desmantelou fraude de US$ 11 bilhões em seguros de saúde

As autoridades judiciais dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (30) que evitaram o desvio de mais de US$ 11 bilhões (R$ 60 bilhões, na cotação atual) em fraudes ao sistema de saúde em 2025.

Esta repressão à fraude em planos de saúde neste ano resultou em processos judiciais contra 324 pessoas, declarou Matthew Galeotti, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, em uma coletiva de imprensa.

A tentativa de fraude é estimada em US$ 14,6 bilhões (quase R$ 80 bilhões). Desse total, "a perda real é de US$ 2,9 bilhões [R$ 16 bilhões]", afirmou.

O caso mais significativo, divulgado na semana passada, envolve uma rede com sede na Rússia que fraudou o Medicare, o programa de seguro de saúde para pessoas com mais de 65 anos, usando dados pessoais roubados de mais de um milhão de americanos.

A rede apresentou pedidos de indenização no valor de US$ 10,6 bilhões (R$ 58 bilhões) para vários dispositivos médicos no nome desses pacientes sem o conhecimento deles.