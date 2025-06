EUA ainda quer manter diálogos sobre programa nuclear com Irã no domingo

Os Estados Unidos ainda querem manter os diálogos sobre o programa nuclear com o Irã previstas para domingo, mesmo após Israel ter lançado um ataque em massa contra a República Islâmica, disse um funcionário americano.

"Nós ainda pretendemos manter as conversas no domingo", afirmou o responsável à AFP sob condição de anonimato.

Omã havia anunciado conversas no domingo com a presença de Steve Witkoff, enviado especial do presidente Donald Trump.