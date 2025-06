Estudantes se mobilizam em Cuba contra novas tarifas de internet móvel

Para a Federação Estudantil Universitáira (FEU, organização oficial) da Faculdade de Matemática e Computação, "as explicações oferecidas nos espaços de debate entre órgãos estudantis e dirigentes da ETECSA (empresa estatal de telecomunicações) não deram soluções viáveis às reivindicações do povo".

"Convocamos, a partir de quarta-feira 4 de junho, os estudantes a não comparecerem as atividades docentes como forma de protesto", acrescentou a organização em um comunicado divulgado na noite de terça-feira (3) em seu canal no Telegram, que posteriormente passou a ser privado, mas ao qual a AFP teve acesso.

Por outro lado, a direção da Universidade de Havana advertiu no Facebook "que nada nem ninguém interromperá nossos processos docentes com convocações totalmente afastadas do espírito que tem animado os intercâmbios com as organizações estudantis e juvenis".